Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Vendredi 12 octobre 2018, Ecopal, Engen et le TCO ont organisé la première fête des voisins au travail dans les zones d'activités du Port. L'objectif est de créer du lien entre les entreprises, de promouvoir la démarche d'écologie industrielle et d'échanger sur les enjeux de l'économie circulaire et de l'environnement.

Vendredi 12 octobre 2018, Ecopal, Engen et le TCO ont organisé la première fête des voisins au travail dans les zones d'activités du Port. L'objectif est de créer du lien entre les entreprises, de promouvoir la démarche d'écologie industrielle et d'échanger sur les enjeux de l'économie circulaire et de l'environnement.