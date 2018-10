Après le grand succès de la tournée 2013 et 2014, " Léo fait son cirque " continuera de tourner de 2018 à 2021, avec son nouveau spectacle 100% Péï. Durant deux semaines, la compagnie s'installe dans une ville avec l'unique chapiteau de cirque de l'île ! Et l'entrée est gratuite... Profitez-en en famille ! Le chapiteau sera implanté sur le Stade du Barrage à La Saline les Hauts (Saint-Paul).

Ce projet à destination des familles est soutenu par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural – FEADER, via le dispositif TERH-GAL Ouest porté par le TCO. En gros, ça veut juste dire qu'on vous attend sous le chapiteau pour profiter de l'un des huit spectacles gratuits. Oui, vous avez bien lu : gra-tuits !

Entre le 18 et 28 octobre 2018, vous avez rendez-vous à 17h30 du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018 et du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018.

Bientôt une école de cirque

Ces rendez-vous seront l'occasion de revoir ou de faire connaissance avec la troupe "4ème cirque", qui est une compagnie de... eh bien oui de Cirque, d'arts de la rue et d'événementiel, basée actuellement sur Saint-Louis. Il se chuchotte que 4ème cirque devrait aussi proposer prochainement une école de cirque.

En tout cas, c'est une quinzaine d’artistes polyvalents (échassiers, acrobates, jongleurs, etc) et également d’artistes diplômés dont les numéros de cirque sont mondialement reconnus.

Alors... on vous attend sous le chapiteau...

