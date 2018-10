Vous êtes une association de protection animale? Vous justifiez d'une activité de terrain en matière de sauvetage/adoption? Le TCO lance un appel à candidatures susceptible de vous intéresser. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul

Dans la poursuite de ses actions de lutte contre l’errance animale et notamment celles entreprises en faveur de la protection animale (soutien à la stérilisation, sensibilisation des usagers, soutien dans le cadre des procédures judiciaires pour maltraitance), le TCO lance cet appel à candidatures afin de soutenir l’action des associations de protection animale en matière d’adoption (chiens et chats) et de bien-être animal.

Cet appel à candidatures vise à favoriser la réalisation d’opérations de sauvetage et/ou d’adoption d’animaux en provenance du territoire du TCO.

Des actions complémentaires pourront être menées en faveur de :

–> la sensibilisation des usagers au bien-être et à l’errance animale, en vue d’une meilleure responsabilisation ;

–> la gestion et la prévention de la maltraitance.

Les actions devront être réalisées sur au moins l’une des 5 communes du TCO, à savoir La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Pour prendre connaissance de toutes les informations (objet, critères de sélection, calendrier et modalités de souscription à cet appel à candidatures), consultez l’appel à candidatures en ligne sur notre site.

Attention : La date limite de réception des réponses à l’appel à candidatures est fixée, sans dérogation possible, au lundi 5 novembre 2018 à 12h locales.