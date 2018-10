La pépinière municipale du Port vous ouvre ses portes le mercredi 24 octobre 2018, de 10h à 15h. Bonne nouvelle pour les amateurs de jolies plantes, l'entrée est libre et gratuite (Photo DR - Lors d'une précédente édition)

C'est la troisième édition de cette animation et comme chaque année, les amateurs de fleurs et de plantes auront le plaisir de retrouver des animations, des ateliers ludiques et des visites guidées. Qui plus est, les organisateurs et leurs partenaires ont prévu une jolie surprise pour leurs visiteurs : une plante sera offerte à la sortie (dans la limite des stocks disponibles).