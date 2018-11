Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 19 minutes

Avec l'arrivée de l'été, la lutte contre la dengue devient un enjeu de santé publique. Pour sensibiliser la population la ville de Saint-Paul organise une opération de sensibilisation et vide fond de cour ce lundi dans le quartier de la Plaine en présence du sous préfet et en partenariat avec l'ARS, le TCO et Cycléa.

