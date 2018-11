Danse, musique, vidéo, texte ... après avoir investi le Séchoir de Saint-Leu, le collectif Lookatmekid sera à l'affiche à Léspas Culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul. La première représentation se tiendra le jeudi 15 novembre à 19h puis le vendredi 16 novembre à 20h.

Avec la ville du Port en toile de fond, comme un point de départ et d’arrivée. Comme le lieu où se fabrique dans la joie et le malheur ce qui deviendra une île. Comme l’endroit où se forge la trame familiale de la chorégraphe. Combien de traversées nécessaires pour faire une seule personne? Quel est le poids de ceux que l’on porte à l’intérieur? D’où vient ce créole? Et d’où viennent ces cheveux?

Avec son propre geste, la chorégraphe tisse le récit intime et général du petit peuple migrateur, ceux toujours contraints de prendre la mer, ceux qui fuient, ceux que l’on a déplacés, ceux qui choisissent de partir.

Un spectacle de danse parlé, une conférence de geste, un exposé sur la famille, les migrations, les maladies, les naufrages et les superstitions. Avec la chance et le mauvais sort, avec une orange, un tigre et un arbre, avec ce qui est vrai et ce qui est faux, avec ce qui est vrai et ce qu’on invente.

Cé Koué Bekali ?

Grâce au soutien du TCO, Léspas, Le Kabardock et Le Séchoir s’unissent pour soutenir la création réunionnaise.

Repérés par les trois salles de l’Ouest, les spectacles intégrés au dispositif Békali bénéficient de résidences, de coproductions, de diffusions concertées et d’actions de sensibilisation des publics.

