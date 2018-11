Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

Le chemin Pierre Deguigné à Saint-Leu est fermé pour cause de travaux depuis le lundi 5 novembre et il restera jusq'au au vendredi 14 décembre 2018, de 7h30 à 15h30. "Par conséquent, durant cette période, les lignes 43 Bis et 47 du réseau de bus Kar'ouest seront déviées par le chemin Bois de Nèfles en direction du chemin Aniquilon" indique Kar'ouest .

