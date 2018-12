Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche à grands pas. 15.000 fêtards sont attendus sur les plages de l'Ouest. La municipalité de Saint-Paul a mis en place un important dispositif de sécurité et de secours. Mais l'environnement n'est pas laissé de côté, une dizaine de médiateurs du TCO arpentent les plages depuis quelques pour sensibiliser les pique-niqueurs à l'opération "pique-nique zéro déchet". Échanges, animations & bonne humeur sont au rdv. Dimanche 30 décembre et lundi 31 décembre, entre 8h et 15h, les médiateurs seront de nouveau sur la plage de l'Hermitage pour sensibiliser la population.

