Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Une envie d'évasion pendant les vacances ? "L'art est une forme poétique de voyage... Inscrivez-vous vite aux stages proposés à la Possession et à Trois Bassins par l'École artistique intercommunale de l'Ouest (EAIO) pendant les vacances de janvier pour enfants, ados et adultes" déclare le Territoire de la Côte ouest. Le TCO conseille aussi de participer aux activités et animations de l'Espace numérique et artistique de Trois-Bassins et par le Tiers-lieu de la Médiathèque Héva à La Possession

