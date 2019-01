À La Réunion, nous ne recyclons "que" 30% des déchets que nous produisons. Il est pourtant possible d'inverser cette tendance en réduisant de 50% les déchets et en recyclant 70% de ceux qui restent. C'est le défi lancé par le Territoire de Côte Ouest aux habitants de Saint-Leu, Saint-Paul, La Possession et Trois-Bassins. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 janvier 2019. 40 foyers seront sélectionnés pour ce challenge.

Le défi est ouvert et accessible à tous, pour les familles qui sont à la recherche de tous les moyens pour réduire et recycler les déchets ou celles qui s'intéressent depuis peu à cette démarche écologique. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, le TCO et Zéro Déchet Réunion invite les familles à se lancer dans le défi et démontrer ainsi que limiter la production de déchets c'est simple et ludique.

Changer son environnement c'est changer son comportement

L'opération sera visible auprès de la population dans l'optique de montrer que des écogestes vertueux et exemplaires peuvent être simples à appliquer dans notre quotidien. La collectivité souhaite que cette action citoyenne inspire les habitants. Les candidats participants doivent accepter de participer à la médiatisation du défi en tant que foyers témoins. Le challenge n'aura de sens que s'il est partagé avec le plus grand nombre pour faire connaître les gestes en faveur d'une île zéro déchet.

Les participants s'engagent à peser durant trois mois et demie les déchets et à participer aux animations et ateliers prévus tous les 15 jours. Il s'agit d'une demi-journée le samedi. (Consultez le planning dans le guide foyers du défi zéro déchet). Le réglement est aussi consultable sur le site du TCO.

Pour toute précision ou information complémentaire, l’association Zéro Déchet La Réunion, se tient à votre disposition pendant la période d’ouverture de l’appel à candidatures. Vous pouvez la contacter par e-mail à info@zerodechet.re ou par téléphone au 0692 767 445.

Inscriptions en ligne du 10 au 28 janvier 2019

Ce défi s'adresse aux particuliers, qui habitent en collocation, en famille ou en couple sur tout le territoire de la côte ouest. La date limite pour les inscriptions est le lundi 28 janvier 2019 et l'adhésion se fait en ligne sur le site du TCO. La collectivité retiendra 40 foyers. Les candidats (sélectionnés et non sélectionnés) seront informés au plus tard le 5 février 2019 des résultats. À noter que si le nombre de candidats est supérieur à 40, un tirage au sort se fera pour sélectionnés ceux qui correspondent aux critères de sélection.

jb/www.ipreunion.com