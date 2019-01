Vous en avez assez des produits chimiques et toxiques pour la santé ? L'achat de produits ménagers pèse lourd dans votre budget ? Vous êtes à la recherche d'une alternative respectueuse de votre bien-être et de l'environnement ? Le TCO propose des ateliers gratuits "ménage au naturel".

Participez à l’un des trois ateliers "Ménage au naturel" proposés par les médiateurs du TCO pendant ces vacances de janvier :

Samedi 19 janvier 2019 (10h-11h) sur le marché forain de La Possession

Mercredi 23 janvier 2019 (9h-10h et 10h30-11h30) à la déchèterie Les Capucines à Trois-Bassins

Au programme de ces ateliers gratuits et ouverts à tous : démonstration et mise en pratique pour fabriquer des produits ménagers naturels et faits maison.

Les places sont limitées.

Infos et inscription en ligne sur le site du TCO