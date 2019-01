Dans le cadre de ses actions de réduction des déchets et notamment celles en faveur de l'allongement de la durée de vie des objets (Trokali, promotion de l'annuaire de la réparation, financement des recycleries), le TCO lance un appel à projets dédié aux associations afin d'aider à la création ou au développement d'alternatives dans ce secteur.

Vous êtes une association et vous êtes intéressée ?



Téléchargez l’appel à projets qui précise l’objet, les critères de sélection, le calendrier et les modalités de souscription à cet appel à projets, ainsi que les données mises à disposition :



- Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2017

- Les données issues des espaces Trokali