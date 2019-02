Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

C'est fait ! On connaît désormais les trois classes lauréates du grand jeu concours piles et bouchons lancé par le Territoire de la côte ouest (TCO) en novembre 2018. Les gagnants sont les classe petite et moyenne section 2 de école maternelle Les combavas (Saint-Paul), un groupe de 48 délégués de classe du collège de Plateau Caillou (Saint-Paul) et la classe de terminal S2 du lycée Evariste de Parny (Saint-Paul). Les 106 élèves des classes gagnantes bénéficie de la mise à disposition d'un bus pour une sortie dans l'Ouest. Le TCO avait lancé ce jeu concours à l'occasion de Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

