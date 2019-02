Du 11 au 15 février 2019, une délégation Odyssea sera présente à La Réunion afin de travailler sur le développement du programme Odyssea Tourisme et Croissance Bleue sur les communes du Territoire de la Côte Ouest (TCO) : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Cette délégation est composée de Jean-Claude Méric (Président du Groupement), Philippe Calamel (Directeur Général du Groupement) et Julien Chasseuil (Chef de projet Odyssea Tourisme et Croissance Bleue).

Le projet territorial de " Destination portuaire d’excellence " selon le modèle Odyssea est donc en cours de développement sur le territoire Ouest, suite à la signature du certificat d’engagement lors du Salon nautique international de Paris de décembre dernier, entre le TCO, la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) et le Groupement Européen de Coopération (GEC) Odyssea, pour faire de la destination Territoire de la Côte Ouest "l'Escale Patrimoine phare de l’Océan Indien".

Un enjeu économique important pour plus de croissance et d’emplois dans le tourisme

L’objectif du programme Odyssea est de créer un véritable territoire de projets touristiques, qui intègre le littoral et les territoires ruraux, afin de mettre en œuvre un projet stratégique et innovant de développement territorial durable. Suivant le modèle Odyssea, les ports de plaisance sont de véritables lieux de vie où le tourisme, l’histoire, l’art, la culture, les commerces, les hôtels et les animations se croisent. Associant l’amélioration de la qualité environnementale des ports et la valorisation du patrimoine touristique via les technologies de l’information et de la communication (TIC), Odyssea est un projet majeur qui permet de dynamiser l’attractivité des cités portuaires.



A La Réunion, l’économie bleue est un secteur en développement et à forts potentiels. Elle représente 7500 emplois, dont les deux tiers dans le tourisme (Chiffres Iedom 2016). Le tourisme peut alors devenir un vecteur de croissance pour l’économie locale, l’emploi, et notamment, pour l’agriculture, l’artisanat ou encore la pêche, tout en respectant l’environnement et la population.

De ce fait, le TCO a souhaité investir dans ce secteur et se positionner comme étant la première destination de l’Océan Indien à obtenir le label européen Odyssea " Destinations Bleues d’Excellence ".

Un premier état des lieux pour une amélioration du parcours touristique

Il s’agit de la première visite de la délégation Odyssea à La Réunion, et plus précisément sur le territoire ouest. Cette venue a pour objectifs l’expertise et le diagnostic de l’offre touristique du territoire, en matière de produits et de services. La délégation pourra ainsi visiter le patrimoine du Territoire de la Côte Ouest et apprécier les initiatives prises pour le mettre en valeur, mais aussi pour développer l’attractivité de ses 3 ports de plaisance (au Port, à Saint-Gilles, à Saint-Leu). Les visites de cette semaine sur le terrain permettront aux membres de la délégation de découvrir les ports de la communauté d’agglomération, l’Aquarium, le centre de plongée Ô Sea Bleu, le bateau Le Grand Bleu ou encore les différents projets prévus sur le territoire Ouest durant les prochaines années.



Suite à leur expertise, les membres de la délégation pourront transmettre au Territoire de la Côte Ouest leur bilan afin d’améliorer au mieux le parcours touristique de la côte ouest et de proposer une offre parfaitement adaptée aux Réunionnais et aux touristes.