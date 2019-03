Dès le 9 mars 2019, le Plate accueillera une nouvelle déchetterie mobile mise en place par le TCO et la Ville de Saint-Leu. Elle sera présente tous les deuxièmes samedis du mois entre 8h et 12h.

Les habitants pourront y déposer leurs encombrants, déchets végétaux et déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour cela, rendez-vous sur la place Maxime Laope. Cependant, les déchets ménagers, les gravats, les batteries ou encore les pneus ne seront pas acceptés.

Mis en place jusqu’au mois d’août, le dispositif vient s’ajouter aux options déjà existantes : les déchetteries de La Chaloupe, de Pointe des Châteaux et de Thénor sont bien évidemment toujours accessibles, et les déchets ménagers et encombrants toujours collectés en porte-à-porte.

Retrouvez toutes les dates sur le site du TCO.