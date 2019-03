Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 6 minutes

"Dès ce mercredi 6 mars, les familles et amis des patients du Centre Hospitalier Ouest Réunion pourront venir leur rendre visite facilement grâce à la navette mise en place par kar'ouest" note le TCO dans un communiqué. "Situé à Cambaie (Saint-Paul), l'établissement hospitalier qui compte 310 lits accueillera quotidiennement beaucoup plus de monde, entre le personnel et les visiteurs. D'où l'importance de la mise en service de cette navette" dit encore le TCO

