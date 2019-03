Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Leu et le TCO ont lancé une opération déchèterie mobile ce samedi 9 mars matin au Plate. Le principe ? De 8h à 12h, la population a pu venir déposer ses encombrants, déchets verts, électriques ou électronique dans des bennes qui se trouvaient à proximité de son domicile. Et il semblerait que l'initiative ait été très bien accueillie dans le quartier, les habitants ont joué le jeu, les bennes ont rapidement étaient remplies. Une initiative pour lutter contre les dépôts sauvages, la dengue et donner un coup de propre à la commune (Photo - mairie de Saint-Leu)

