Une initiative du TCO propose d'organiser deux temps forts annuels autour du développement durable : la semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2019) et la semaine nationale du compostage de proximité (du 30 mars au 14 avril 2019).

L’opération Terr’O Naturel, c'est près d’une quarantaine de rendez-vous au programme sur plus de 3 semaines, du 20 mars au 13 avril, sur le territoire de la côte Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Le but : sensibiliser de façon conviviale les usagers à ces deux thématiques : le jardinage et de la culture au naturel.

De nombreuses animations sont ouvertes à tous et gratuites : ateliers de compostage et jardinage au naturel, Kfé compost, ateliers de fabrication de produits ménagers naturels, ainsi que diverses actions de sensibilisation à destination du grand public et des scolaires.

L’opération Terr’O Naturel sera clôturée par la manifestation " Déchèterie en fête " à La Marine (Le Port) le samedi 13 avril. Retrouvez tout le programme des animations sur le site www.tco.re. Pour les ateliers, l’inscription préalable est obligatoire et se fait en ligne sur le site internet du TCO. Les places sont limitées, les personnes intéressées doivent donc s’inscrire rapidement !

www.ipreunion.com