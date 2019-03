Dans le cadre de la 2ème édition de l'opération "Terr'O Naturel !" du 20 mars au 13 avril, des ateliers de compostage et de jardinage sont organisés.

Les ateliers compostage et jardinage au naturel se dérouleront ce vendredi 22 mars de 8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30 au Centre de tri du Port.

Vous avez le choix entre deux créneaux :

• De 8h30 à 10h30 (groupe 1)

• ou de 10h30 à 12h30 (groupe 2)

Échanges d’astuces pour une bonne pratique du compostage, bouturage avec utilisation de compost … Vous pourrez en profiter pour découvrir dans ce jardin aromatique les vertus et associations possibles pour une bonne santé.