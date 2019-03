Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

VHU. Vous ne connaissez peut-être pas ce sigle. Mais les Véhicules hors d'usage, parfois encore visibles sur le bord' la rout', oui. La ville de Saint-Paul passe à l'action. Et va retirer de votre vue ces épaves de voitures. Afin de gagner en efficacité et de les enlever le plus rapidement possible, la collectivité vient de créer une adresse mail à usage unique. Objectif : signaler, recenser et traiter ces VHU (des véhicules épaves ou en voie d'épavisation identifiables ou non identifiables) sur le territoire communal. (Photo TCO)

