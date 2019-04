Ce dimanche 7 avril 2019 a eu lieu la première édition du "Plogging Edena boissons" à l'Etang Saint-Paul-La Cocoteraie, organisée par l'association "Bois de Nèfles Saint-Paul sports" et Edena.



Le nom plogging est un mélange de " plocka upp " qui signifie ramasser en suédois, et du mot que l’on connaît tous : jogging. Faire du sport tout en ramassant les déchets sur le parcours, telle est la philosophie du plogging. Chaque personne a été équipée d’un sac plastique et d’un gant afin de ramener à l’arrivée ses déchets. Ces derniers ont été par la suite triés et pesés par les médiateurs de la course sur l’aire d’arrivée pour une collecte responsable.



Des déchets de toutes sortes ont été ramassés par les participants : matelas, caddies, ferrailles, pare-choc, câbles d’électricité, roue de voiture, bouteilles, sans parler des différents plastiques…



Les déchets collectés en quelques chiffres :

- 13,16 kg de déchets recyclables

- 60,42 kg d’ordures ménagères

- 52,78 kg de verres

- 2 chariots

- 1 matelas

- 1 pneu