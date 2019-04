Ce mercredi 9 avril 2019, M. Joseph Sinimalé, le président du TCO, était invité au Ministère des Outre-mers à Paris pour signer le Contrat de Transition Ecologique de la communauté d'agglomération.

Huit mois après la signature de la Charte d’engagement, le 11 juillet 2018, c’est une nouvelle étape qui a été franchie aujourd’hui.

Le TCO, territoire d’expérimentation du CTE

L’expérimentation menée par la collectivité a été à la hauteur des ambitions fixées par le Gouvernement en matière de transition écologique. La transition écologique et l’innovation sont au cœur de l’action publique du TCO, labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) et Territoire zéro déchets.

En effet, l’innovation et la durabilité sont omniprésentes dans la stratégie du territoire.

Par exemple, c’est à La Réunion, que la plateforme collaborative Communecter a été créée. Cette plateforme qui permet de gérer de manière intelligente et collective les projets du CTE, a d’ailleurs été répliquée au niveau national.

29 actions inscrites au CTE pour un montant estimé à 80 millions d'euros

En 2 mois, plus de 73 projets ont été déclarés, 53 ont été instruits et 29 actions ont été annexées au contrat de transition écologique. Parmi elles,

• 33% concernent l’axe stratégique “Territoire tropical et bioclimatique” (10 millions d'euros)

• 56 % concernent l’axe stratégique “Territoire collaboratif et solidaire” (14 millions d'euros)

• 17 % concernent l’axe stratégique “Territoire Smart et décarbonné” (55 millions d'euros)

Plus d'information sur le site du TCO