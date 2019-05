La Réserve naturelle marine de La Réunion vous invite à découvrir gratuitement, accompagné d'un guide expérimenté, la richesse et la fragilité du récif corallien de l'Hermitage pendant le mois de mai 2019. (Photo RB/www.ipreunion.com)



Pensez à vous munir de vos palmes, masque et tuba (matériel non fourni et obligatoire). L’activité se déroulera dans le " lagon " de l’Hermitage, un stand d’accueil de couleur bleu est installé sur le haut de plage de l’Hermitage, 100m au sud du restaurant “Go Cap Méchant”.



Le planning du mois de mai :

• Jeudi 9 mai

• Vendredi 10 mai

• Vendredi 17 mai

• Samedi 18 mai

Pour réserver sa place, il faut contacter le 0692 89 18 68