Après la déchèterie de Saint-Laurent en 2017 et la déchèterie de Plateau Caillou en 2018, c'est au tour de celle de La Marine de vous inviter pour toute une journée d'animation. Rendez-vous le vendredi 17 mai pour la manifestation "Déchèterie en fête" sur Le Port. Un événement gratuit, ludique et intéressant.

Rentrez dans les coulisses… À travers les différents stands, ateliers, jeux et visites guidées, vous saurez tout sur les services proposés en déchèterie et en Trokali (espace de brocante gratuite), sur le tri, le recyclage, le réemploi, la réparation…

Apportez vos petits matériels électriques et électroniques pour participer à l’atelier Réparali Kafé. Profitez-en également pour apporter vos déchets végétaux et repartir avec du broyat. Une bonne astuce pour pratiquer le paillage pour votre jardinage.



Au programme : animations gratuites pour toute la famille (avec des cadeaux à gagner !), visites guidées de différents sites sur Le Port (options circuits à vélo et à pied) … Inscrivez-vous dès maintenant pour le circuit de votre choix ! L’environnement et le sport au rendez-vous pour une sensibilisation en toute convivialité.

Plus d'informations sur le site du TCO