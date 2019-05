Des parcours en vélo, des ateliers de récup, de la musique... la déchèterie de La Marine au Port est en fête ce vendredi 17 mai 2019. Le but selon les organisateurs : sensibiliser à l'environnement, le recyclage et le tri dans une ambiance festive.

Toute la journée, les visiteurs pourront profiter des différents stands mis en place à la déchèterie de La Marine. Des visites à vélo sont proposées pour visiter la déchèterie et en découvrir le fonctionnement interne. Plusieurs associations sont réunies pour apprendre à réparer ses appareils électriques ou électroniques, ou donner un second souffle à des vêtements usagers que l'on peut transformer en sac. Un espace est également dédié au troc : venez avec un vêtement ou un objet dont vous ne vous servez plus, et repartez avec quelque chose d'autre.

L'idée, c'est "faire connaître aux usagers un outil public", nous explique Alexandre Rocca, directeur du pôle environnement et proximité de la société Cyclea - prestataire au TCO - et organisateur de l'événement. Le tout dans une ambiance festive, musique à l'appui.

Découvrez notre reportage fait ce vendredi 17 mai à la déchèterie :

mm/www.ipreunion.com