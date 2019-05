Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Les travaux du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains et de la plage des Roches Noires sont terminés. Ils ont en effet été effectués plus rapidement que prévu. Dès mercredi 29 mai 2019, à partir de 9 heures, la plage des Roches Noires sera donc de nouveau accessible à tous et la baignade et les activités nautiques autorisées a annoncé le TCO.

