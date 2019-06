Publié il y a 51 minutes / Actualisé le Vendredi 14 Juin à 19H31

Le TCO et Kar'ouest transportent, chaque année, plus de 17 000 élèves vers 146 établissements scolaires grâce à 219 circuits qui desservent les cinq communes de l'Ouest ainsi qu'en dehors de la communauté d'agglomération. L'inscription aux transports scolaires est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d'un transport collectif sécurisé et adapté. À chaque montée dans le bus, le titulaire de la carte Pass'Ouest doit présenter au conducteur son titre de transport valide.

