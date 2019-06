Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la consommation de stupéfiants et du basculement des jeunes dans la délinquance, un concours d'affiches a eu lieu depuis septembre 2018 auprès des élèves de 5ème des collèges de La Possession Raymond Vergès, Jean Albany, et Texeira Da Motta. Les gagnants ont ainsi été récompensés le lundi 17 Juin en salle du Conseil municipal. Leurs affiches seront affichées sur les bus du réseau scolaire et des lignes régulières de l'ouest, et installées sur les arrêts de bus.

