Situé à proximité de la plage Citerne 46 à Saint-Leu, l'espace scénographique du Four à Chaux réalisé en mémoire du patrimoine local a été inauguré ce vendredi 21 juin 2019 ... "L'objectif désormais pour la collectivité est d'ouvrir ce site aux touristes extérieurs et locaux, d'animer cet espace en accueillant les acteurs culturels et leurs créations, de proposer des visites scolaires et surtout d'inviter le public à s'approprier cet espace destiné à devenir un lieu de vie animé" indique le Territoire de la côte ouest (Photo TCO)

