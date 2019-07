L'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) organise un spectacle de restitution de fin d'année scolaire 2018-2019. Appelé "Les 100 NOMS", il est écrit par l'artiste Niko Coyez. Deux dates au choix pour ce conte musical adressé aux petits et grands, une oeuvre pluridisciplinaire qui regroupe orchestre, chorale, cirque, danse, narration et vidéos : samedi 6 juillet à 19h, dimanche 7 juillet à 18h.

Pas moins de 100 personnes sont réunies au coeur de ce spectacle (80 sur scène et 20 en backstage) ! Le public est appelé à venir nombreux pour applaudir les élèves accompagnés des enseignants de l’EAIO les 6 et 7 juillet 2019 au Musée Stella Matutina (Piton Saint-Leu). La représentation sera suivie d’un échange entre Niko Coyez, les élèves et le public. L’entrée est libre (accès gratuit) mais la réservation de sa place est obligatoire à contact@eaio.re ou 0693 04 56 56.

Les inscriptions ouverts pour l'année 2019-2020

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) démarrera son année 2019-2020 à compter du 2 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 août 2019. Vous habitez le territoire de la côte Ouest ? Que vous soyez enfants, ados ou adultes, profitez du programme pour l’année 2019-2020, avec une offre d’enseignements artistiques sous différents formats : le parcours, l’atelier ou encore le stage.

Nouveauté cette année ! Plus besoin de se déplacer. Les inscriptions et les règlements peuvent désormais s’effectuer en ligne via la page web de l’EAIO et la plateforme Vie Quotidienne du TCO. Attention, les places sont limitées. Toutes les infos sur ce lien.

Lire aussi : École artistique intercommunale de l'ouest : l'heure est aux inscriptions