Les inscriptions pour l'Ecole artistique intercommunale de l'ouest (LENA) sont ouvertes et le Territoire de la côte ouest (TCO) propose au public une aide aux inscriptions. Des permanences d'accueil sont organisées au siège du TCO 1 rue Eliard Laude aiu Port et à l'Espace numérique et artistique 13 chemin des Jacarandas à Trois Bassins. La durée approximative de l'inscription est estimée à 15-20 minutes maximum. Des tablettes et un ordinateur sont mis à la disposition du public (Photo TCO)

