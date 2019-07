Assistez à la restitution finale du Festival Big Up 974 ce samedi 20 juillet 2019 : "Dan Lé Ô" de 10h à 16h, au Case Les Camélias à La Chaloupe Saint-Leu. Les organisateurs et les participants attendent les participants nombreux. (Photo d'illustration)

Big Up Dan lé Ô est un projet socio-culturel de 6 mois d’ateliers Double Dutch et et de danse AFROP pour des jeunes de 6 à 15 ans. Cette journée du 20 juillet marquera la fin du projet.

Les 3 quartiers se retrouveront pour échanger et danser. L’après-midi sera rythmé par des spectacles de danse et de musique professsionnelle urbaine et traditionnelle. Au programme :

- Moring Angola, Maloya

- Bad Sam, dance hall

- Fayazer, musiques urbaines

- Passiflora, reggae

- Batay mimit, danse avec Nicolas Médea et Loick Perny

- Shany Arzeux, danse experimental

- MC KNK et DJ CRO ONE pour la vibe.

- association RASS pour la sono.

Le rendez-vous est donné dès 10h à la Maison de quartiers, les Camélias, à la Chaloupe Saint-Leu.