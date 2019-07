Publié il y a 32 minutes / Actualisé le Jeudi 18 Juillet à 12H15

Le Four à Chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu vous ouvre ses portes pour une visite guidée. Connaissez-vous le four à chaux situé à proximité de la plage Citerne 46 à Saint-Leu ? Inscrit aux Monuments Historiques en 1996, ce site patrimonial a récemment été réhabilité par le TCO. Découvrez l'espace scénographique qui retrace l'histoire de ce dernier four à chaux réunionnais. Des visites guidées de ce site patrimonial sont spécialement programmées les samedi 27 juillet, 3 et 10 août, pendant les vacances scolaires.

