Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Il ne reste plus que deux jours pour donner un peu de temps et de sang dans l'Ouest. L'établissement français du sang attend les donneurs le mercredi 24 à Kélonia et le 31 juillet au Leader Price de La Saline les Bains.

