Développement durable, économie et solidarité. Des sujets qui devraient revenir au coeur du débat à l'ère de la consommation frénétique et du capitalisme. Trokali, c'est un espace brocante gratuit mis en place par le TCO, où l'on peut récupérer ou venir déposer des objets en bon état pour leur donner une deuxième vie. Vous y disposez également d'informations et de conseils sur la gestion de vos déchets (comment les réduire ? les trier ? où vont-ils ? etc...)

