C'est bien connu : la plage de l'Hermitage est le rendez-vous incontournable des amoureux du pique-nique dominical. Mais les repas en famille au milieu des filaos finissent parfois en tas d'ordures... Pour éviter cela, le TCO lance toute une opération de sensibilisation pendant les vacances. Des médiateurs expliquent aux plagistes les bons gestes à avoir lors d'un pique-nique et les choses à ne surtout pas emmener. Le plastique, évidemment, est banni si on veut manger responsable les pieds dans le sable.

Un faux pique-nique devant lequel on peut se prendre en photo, un chamboule-tout ou encore des devinettes pour les enfants... Les petites animations du TCO, face à la mer, attirent l'oeil. Au-dessus des stands, ce message : "pique-nique zéro déchet". Jessica Drouet, médiatrice du TCO nous explique : "Le pique-nique parfait ce serait : une nappe réutilisable, des assiettes et des couverts réutilisables, surtout pas en plastique. Côté boissons, des timbales, et idéalement pas de briques de jus. Il faudrait presque faire le jus soi-même mais là j'en demande un peu trop ! Mais les briques ne se recyclent pas donc c'est dommage, ça finit au centre d'enfouissement." Pour les aliments, on évite à tout prix les barquettes en polystyrène, et on privilégie les marmites.

Autre ingrédient important : "laisser la plage propre", ajoute Jessica Drouet. "On essaie de pousser les gens à ramener les déchets chez eux, parce que les poubelles débordent vite ici, ensuite ça attire les chiens errants ou ça finit dans la mer. Evidemment ce n'est pas souhaitable..."

Et le message finit par rentrer : "On sent que petit à petit, les gens prennent de bonnes habitudes. On en voit passer de plus en plus avec leur sac poubelle et leurs marmites, c'est bon signe. Mais il faut rabâcher, ce type de changement ne se fait pas du jour au lendemain."

Sandrine Félix, collègue aux côtés de Jessica Drouet et également médiatrice du TCO, finit de préparer les différents stands. "Il y a plein de jeux pour les enfants, comme des devinettes sur ce qu'on peut recycler, quelles poubelles doit-on utiloser, le fameux jeu chamboule-tout, et des petites activités manuelles pour montrer qu'on peut réutiliser aussi." Objectif : "sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser toujours".

A l'Hermitage, une vraie dynamique est en route, avec pour objectif de préserve la plage. Plusieurs associations organisent régulièrement des opérations de nettoyage, en partenariat avec le TCO. La commune de Saint-Paul de son côté met en place une opération de revégétalisation de la plage. Environ 4.400 arbres vont être plantés le long de l’Hermitage : des racines emblématiques réparties sur 2,2 km à reboiser.

Lire aussi : Une consultation citoyenne sur le reboisement de l'Hermitage

L'opération pique-nique zéro déchet est mise en place durant les vacances scolaires jusqu'au 8 août. Huit médiateurs se relaient de 9h à 14h les lundis et jeudis. On peut retrouver ces petits stands sur la plage de l'Hermitage au niveau du camping Ermitage-Lagon.

mm/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com