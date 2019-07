En raison du Tour Auto 2019, plusieurs lignes Kar'Ouest seront perturbées ce dimanche 28 juillet 2019.

Usagers des lignes Kar’Ouest, prenez vos dispositions, certaines lignes du réseau serront perturbées ce dimanche 28 juillet 2019 en raison du Tour Auto dont certaines spéciales empruntent les parcours de lignes de bus.

- Ligne 4TB à Tan Rouge

- Ligne 8.0 à Bellemène et Guillaume

- Ligne 9.1 et 9.3 à Villentroy, Piton Léon et Corbeil

- Ligne 50 à Trois-Bassins

Plus d'informations ici

www.ipreunion.com