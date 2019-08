Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO), gestionnaire du port de Saint-Leu, lance un chantier d'envergure qui durera jusqu'au 6 septembre 2019. Avec le passage du cyclone Berguitta en janvier 2018, les chenaux des ravines Grand-Etang et Petit-Etang, ensablés, ont été drainés par l'écoulement des ravines. Résultat : une "fausse plage" s'est formée à l'embouchure, complétée par l'action des vagues et des courants. Mais elle entrave fortement les opérations de dragage du port. Le chantier permet donc d'enlever le sable à cet endroit pour rétablir des conditions de navigation convenables et déboucher la ravine pour lutter contre les inondations. Le sable sera ensuite réutilisé pour combler la plage en érosion au nord de la Ravine Fontaine et en haut de la plage du Four à Chaux.

