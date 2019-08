Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Le Territoire de la côte ouest (TCO) lance des travaux de dragage en urgence sur le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains et la plage des Roches Noires. Cette décision a été prise à la suite de de la forte houle qui a ensablé les deux sites. Dès le mercredi 21 août et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public, la baignade et les activités nautiques seront également interdites.

