Le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains changera de concessionnaire le dimanche 1er septembre 2019. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) passera la main et la donnera au Territoire de la côte ouest (TCO). La chambre consulaire aurait dû poursuivre la gestion portuaire jusqu'à la fin 2021. Mais le contrat de concession a été résilié avant le terme "à la suite de nombreuses plaintes concernant notamment la vétusté des infrastructures'" explique le TCO (Photo : lp/www.ipreunion .com)

