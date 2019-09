Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Après plusieurs épisodes de forte houle australe en juillet et en août, l'intercommunalité de l'ouest avait lancé des travaux en urgence pour désensabler le port de Saint-Gilles et la plage des Roches noires, c'était le 21 août dernier. Depuis, les travaux ont bien avancé, ce mercredi 4 septembre, le TCO explique les étapes qui vont suivre "pour plus d'efficacité, il convient aujourd'hui de réguler le niveau de sable des deux plages situées de part et d'autre du port. A partir du 5 septembre, des interventions auront lieu sur le secteur des Brisants à St Gilles les Bains. Elles consisteront à déplacer le surplus de sable de la plage des brisants vers celle de l'Ermitage."

