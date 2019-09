Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Pour tester et soutenir des actions novatrices de lutte contre l'errance animale mais aussi de protection animale, le Territoire de la côte ouest (TCO) lance un appel à projets auprès des associations de protection animale. Cet appel porte sur "la réalisation d'opération de lutte contre l'errance animale sur le territoire du TCO, la sensibilisation des usagers au bien-être et à l'errance animale en vue d'une meilleure responsabilisation, la gestion et la prévention de la maltraitance" précise le Territoire de la côte ouest (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

