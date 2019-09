Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Le Territoire de la côte ouest (TCO) lance un appel à projets pour la commercialisation de quatre ateliers et quatre parcelles dans la zone artisanale de Bras Montvert (Trois-Bassins). Les candidatures pour les ateliers doivent être envoyées au plus tard le 20 septembre 2019 à 16h. La date limite des candidatures pour les parcelles doivent être envoyées au plus tard le 21 octobre.

Le Territoire de la côte ouest (TCO) lance un appel à projets pour la commercialisation de quatre ateliers et quatre parcelles dans la zone artisanale de Bras Montvert (Trois-Bassins). Les candidatures pour les ateliers doivent être envoyées au plus tard le 20 septembre 2019 à 16h. La date limite des candidatures pour les parcelles doivent être envoyées au plus tard le 21 octobre.