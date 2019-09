Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

À partir du 23 septembre 2019 et jusqu'à nouvel ordre, des travaux de dragage et de remplacement du système d'amarrage et de mouillage sont programmés dans le port de Saint-Leu. Les travaux débuteront au niveau du quai Ouest. Les plaisanciers sont priés de retirer leurs navires du bassin avant le 23 septembre.

