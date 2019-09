Les 36e journées européennes du patrimoine sont fêtees au peu partout sur Le Territoire de la côte ouest. Le Port, La Possession, Saint-Leu, Saint-Paul chaque mairie à mis du sien afin de fêter au mieux l'histoire de l'île. Se déroulant le 21 et 22 septembre 2019, voici le programme des communes du TCO.

Saint-Paul : Un grand escape game et une exposition sont organisés à L'Étang Saint-Paul. Le musée de Villèle organise également des visite libres et gratuites, des ateliers numériques ou broderie et fabrication. Il y aura également une visite commentée du musée avec Clémence Préault chargée d'études documentaires à la DAC du TEAT en plein air de Saint-Gilles.

Saint-Leu : Des animations en tout genre sont organisées par les différents musées de la mairie de Saint-Leu. Entre autres,les visiteurs pourront faire des visites guidée du Four à Chaux de Méralikan, apprendre le processus de fabrication du sel au Musée du Sel, découvrir des collection et ateliers au jardin botanique Mascarin ou encore des expositions au musée de Stella Matutina, durant tout le week-end du 21 et 22 septembre 2019.

Le Port : la mairie du Port mise sur des activités ludiques et connectées ce dimanche 22 septembre 2019. Une balade guidée avec des indices et des rébus via une application, un circuit en vélo afin de découvrir les nombreuses oeuvres peintes par des graffeurs mais aussi la rencontre l'artiste GorG one, street artiste Réunionnais.

La Possession : Plusieurs activités sont programmées ce week-end à la médiathèque Heva à La Possession. En plus de plusieurs expositions, la mairie de la Possession organise trois balades différentes le samedi 21 septembre 2019. Plusieurs thèmes seront mis en avant : "Les arbres connus et méconnus de La Possession" ; "Arbres et patrimoine bâti" et enfin une balade à vélo électrique pour découvrir le patrimoine bâti de La Possession.

Retrouvez le programme complet de ces 36e journées européennes du patrimoine ici.