Cette année, ce festival organisé par l'office du tourisme du territoire de l'ouest vous emmène à trois endroits différents : Mafate, La Chaloupe Saint-Leu et le Maïdo. Un accent tout particulier sera également mis sur l'éco-responsabilité. Plusieurs activités seront proposées durant ce week-end remplies d'animations, d'activités et de surprises. Voici un récapitulatif de ce qui vous sera proposé durant ce festival qui aura lieu du 5 au 13 octobre 2019.

- Un Week end dans les Hauts de l’Ouest –

Des randonnées guidées, des activités de pleine nature, un jeu d’orientation, des ateliers, un bivouac seront proposés durant ce week end du 12 et 13 octobre dans les Hauts de l’Ouest. Des navettes seront organisées entre le parking de la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu et le lieu du bivouac. Le diner (apéro musical + riz – cari – dessert) et le petit déjeuner sont compris et sont prévus à la ferme.

Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le parking de la médiathèque de la Chaloupe de Saint-Leu. Le retour sera prévu le lendemain à 10h30 ou des animations seront prévues jusqu'à 16h30.

- Une journée au Maïdo –

Pour cette journée au Maïdo qui aura lieu le 13 octobre, quatre randonnées seront organisées.

- Rando 1 : Rando musicale

- Rando 2 : A la recherche des Zazous !

- Rando 3 : La boucle du Maïdo et la foret de Sans Soucis

- Rando 4 : Rando VTT – La bike aventure

L'organisation demande de prévoir Des chaussures de marche et des bâtons de marche pour les randos à pied / des baskets pour les randos à cheval et à vélo + de la crème solaire + des vêtements chauds, de l'eau et une tenue sportive évidemment.

- Un week-end à Mafate –

Enfin, l’activité qui ouvrira le festival sera un week-end à Mafate. 6 randonnées sont organisée avec un accompagnateur en montagne à ilet à bourse le 5 et 6 octobre 2019. Afin de facilier la marche des randonneurs, les tentes ainsi que tapi de sol seront hélitreuillés. Des WC et des douches (sommaires) seront à votre disposition sur le lieu du bivouac.

Pour le dîner, il est demandé de prévoir des couverts et assiettes, il est également possible d'acheter le pack "Mafate Attitude" (eco-cup + bento en bambou).

Les inscriptions et règlements se font à L’office de Tourisme de L’ouest jusqu’au 10 octobre à midi.

Plus d’informations sur le site de l’office de Tourisme de l’Ouest.