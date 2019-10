Ce mardi 1er octobre 2019, le TCO et les trois salles partenaires du dispositif "Békali" ont présenté les réalisations des équipes retenues pour le Békali 2019. L'appel à candidatures pour le dispositif en 2020 a également été lancé. "Békali, c'est un territoire, trois salles emblématiques de l'Ouest (Kabardock, Léspas et Séchoir) et trois créations portées par de jeunes talents locaux" écrit le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo D.R./TCO)

"Rendez-vous très bientôt et dans les mois à venir pour apprécier et encourager les co-productions Gonfle (Spectacle élastique avec Camille Touzé – Constellation), Ziguilé (Cirque avec la Cie Très-d’union) et Rèv Karang (Fonnkèr, musique, dessin avec Gouslaye, Gilles Lauret, Hippolyte). Cette dernière, présentée ce mardi au Kabardock à plus de 110 élèves de 3 collèges du Port (Jean Le Toullec, Edmond Albius et Titan), marque le lancement officiel de la saison.

Innovant, unique en son genre et désormais reconnu à l’échelle de La Réunion et même au-delà, le dispositif Békali offre l’opportunité à de jeunes créateurs réunionnais de se professionnaliser. Ils sont soutenus pour faire aboutir concrètement leur création (aide financière en coproduction, accueil en résidence, accompagnement technique et administratif), jusqu’au partage avec le public.

Depuis sa création en 2011, Békali a permis à plus d'une vingtaine de créations originales de voir le jour, parmi lesquelles les productions de Grèn Semé, Ann O’Aro, la Cie Nektar, la Cie Danse en l’R et bien d'autres groupes artistiques encore… avec un rayonnement local voire national et international ! Au travers de spectacles coproduits, les artistes présentent leurs oeuvres au grand public et également au public scolaire. Un accès à la culture pour tous



Pour les artistes et compagnies intéressés par le dispositif Békali, les candidatures sont à envoyer avant le 8 novembre 2019 minuit. Retrouvez toutes les infos relatives à l’appel à candidatures pour l’édition 2020 sur le site www.tco.re.



Bilan du Békali 2018 en quelques chiffres

- 3 projets artistiques | 24 artistes en création

- 18 diffusions de spectacles (9 tout public, 9 scolaires)

- 51 actions culturelles dans les écoles | 93h d’ateliers | 647 élèves | 24 classes

- 2 287 spectateurs (1 207 tout public, 1 080 scolaires)"

Plus d'information sur le site www.tco.re.