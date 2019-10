Suite à l'incendie du centre de propreté de Saint-Laurent à La Possession dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, les équipements ont subi des dégradations et le site a dû être fermé. Les usagers pourront de nouveau venir déposer leurs déchets recyclables aux horaires habituels, dès la réouverture prévue ce lundi 28 octobre 2019.

En attendant la remise en état du site, les usagers peuvent se rendre dans les déchèteries les plus proches, situées sur la commune du Port, à La Marine et dans la Zone Artisanale, et à Dos d’Âne sur la commune de La Possession.