L'offre d'ateliers artistiques de l'EAIO (école artistique intercommunale de l'ouest) s'élargit encore... Seul critère pour tester les nouveaux ateliers : habiter l'une des communes du TCO (Le Port, La Possession, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins). Ces ateliers s'adressent aux marmailles, aux ados et aux adultes et permettent d'avoir un avant-goût pour choisir la ou les disciplines qui vous intéresse(nt) pour cette année 2019-2020. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Découvrez les nouveaux ateliers :

• Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et chants urbains (ados / adultes)

• Maloya dobout, atelier de percussion réunionnaise (ados / adultes)

• Afrop dann kartié, atelier de danses traditionnelles et urbaines (à partir de 8 ans et sans limite d’âge)

• Défilé dansé, atelier de danse contemporaine et mode (10-15 ans)

• Oser son théâtre, atelier intégrant théâtre ado (14-17 ans)

• Les chantiers des arpenteurs, atelier théâtre (ados / adultes)

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 sur le site du TCO.

