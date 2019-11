A partir de ce samedi 16 novembre 2019, et jusqu'au samedi 23, la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) s'installe à La Réunion. Le but ? Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire et aux achats malins, organiser des ateliers participatifs et proposer des visites de centre de tri au grand public.

Toutes les communes sont concernées par ces actions : toutes les actions SERD sont des moments conviviaux d’échange pour parler de prévention des déchets au sens large, et surtout pour expliquer ce concept et donner des gestes simples que nous pouvons tous faire au quotidien pour limiter notre production de déchets.



Il faut savoir qu'on estime que chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées. Cette semaine de sensibilisation visera donc à alerter la population sur l'importance d'acheter et de consommer "malin".



De très nombreuses activités sont prévues sur toute la semaine. Le programme complet est à retrouver sur le site de l'initiative.

Le TCO (Territoire côte ouest) s'engage

Les médiateurs de l'intercommunalité vont mener des opérations de senbilisation à l’achat malin et à la chasse au gaspi, à travers des jeux et toujours dans la bonne humeur. Comment choisir ses produits ? Comment éviter le gaspillage alimentaire ? … Ils dévoileront des "trucs et astuces" simples à appliquer au quotidien. Rencontrez-les, caddie en main, avant de faire vos courses…

Rendez-vous dans certaines grandes surfaces situées sur les cinq communes du territoire de la côte Ouest :

• Samedi 16 novembre (14h-18h) : Super U de Trois-Bassins

• Dimanche 17 novembre (8h30-12h): Leader Price de La Possession

• Samedi 23 novembre : Jumbo Sacré Cœur au Port (8h30-12h) et Jumbo Savanna à Saint-Paul (13h30-18h)

• Dimanche 24 novembre (9h-12h) : Leclerc Portail à Saint-Leu

Les parents achètent et les marmailles sont prescripteurs… Partant de ce principe, les médiateurs du TCO visiteront également des établissements scolaires afin de sensibiliser des élèves du CP à la 5e, au gaspillage alimentaire que l’on peut éviter et à l’achat malin pour consommer de façon plus consciente.

